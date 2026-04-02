Подписаното 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна не ангажира страната ни с участие във военни действия, а представлява рамкова политическа декларация – това обясни в студиото на Euronews PrimeTime заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.

По думите ѝ документът стъпва върху вече съществуващи решения на българския парламент и включва теми като отбранително сътрудничество, участие в механизми на НАТО и образователни инициативи, свързани с българското малцинство в Украйна. Споразумението отразява и новите реалности във войната, където ключова роля имат технологиите, дроновете и киберсигурността, както и възможностите за развитие на българската отбранителна индустрия.

Чернева подчерта, че разделението по темата за Украйна в Европа често се използва за вътрешнополитически цели, като даде пример с реториката в някои държави. Според нея обаче подкрепата за крайни проруски позиции отслабва в много страни. Тя посочи и че Европа все по-често ще разчита на коалиции от държави по стратегически въпроси, вместо на пълен консенсус. По отношение на България Чернева отбеляза нуждата от по-силен институционален отговор срещу дезинформацията и външната намеса, включително чрез сътрудничество с други европейски държави.

