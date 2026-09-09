Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ постигна най-добрия изборен резултат в историята си в бившата комунистическа източна провинция Саксония-Анхалт. Разгромната ѝ победа предизвика истински шок в цяла Германия. Хиляди се събраха на протести в редица градове, призовавайки за отпор срещу расизма и ксенофобията. Какво следва оттук нататък за политическия живот в Германия, а и за Европа? Ще има ли възход и на други крайнодесни формации на континента?

По тези и други въпроси говори в ефира на „Euronews Primetime“ Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика.

Възходът на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) не е изненада заради проблемите в източните германски провинции, смята Весела Чернева. По думите ѝ там от години съществува усещането, че хората са „втора класа германци“, а икономическите и демографските проблеми допълнително засилват недоволството. „И в крайна сметка „Алтернатива за Германия“ успя да капитализира върху тези емоции“, посочи Чернева. Тя определи тези настроения като „емоции на резигнация, на страх, на опасение за бъдещето, на страх, че децата ще живеят по-зле, отколкото са живели родителите“.

Според Чернева миграцията е сред основните теми, с които АзГ успява да привлече избиратели, но икономическите проблеми също играят важна роля. Тя отбеляза поскъпването на наемите и разходите за поддръжка на жилищата в Германия, както и недоволството от социалните плащания.

В същото време експертът подчерта, че възходът на крайната десница поставя сериозен въпрос пред традиционните партии. „Задълбочаващата поляризация ще трябва да бъде преодоляна, за да се стигне до някакво по-кохерентно управление на тези провинции“, заяви тя. По думите ѝ традиционните центристки формации трябва да предложат „своя визия за бъдещето така, че тя да бъде убедителна“.

Чернева предупреди и за икономическите последствия от евентуално по-нататъшно засилване на АзГ. Според нея Германия има сериозни проблеми с икономиката и автомобилната си индустрия, които засягат и останалите европейски държави. „Но същевременно трябва да сме наясно, че Алтернатива за Германия не предлага алтернатива за германската икономика“, каза тя. По думите ѝ подобни партии са „много добри в това да разрушат някакъв консенсус или да разрушат някакъв тип управление“, но „нямат дори кохерентна икономическа теория“. Според нея за бизнеса в Германия остава въпросът дали подобно управление би навредило значително на интересите му.

В разговора Чернева коментира и предстоящите избори във Франция и възможността крайната десница да спечели президентския вот. „В момента Марин Льо Пен е безспорно водещият кандидат, води почти двойно всеки от останалите кандидати“, заяви тя. Според Чернева основният въпрос е дали центристките партии ще успеят да излъчат общ кандидат. „Но аз не изключвам наистина следващият президент на Франция да се казва Марин Льо Пен“, каза заместник-директорът на Европейския съвет по външна политика.

Тя подчерта и по-широката нужда от ясни позиции в Европа: „Политическите позиции имат значение, твърдостта има значение и може би от това имат нужда европейците – от повече твърдост в по-широкия европейски контекст.“

Целия разговор вижте във видеото.