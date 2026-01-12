Постигането на мир в Украйна е едно от световните събития с изключително значение за Европа, това е въпрос, който засяга всяка европейска държава и гражданин директно. Затова и Европа е много активна. Гренландия също е въпрос, който засяга Стария континент, като през последните дни имаше доста разговори, като се споменава включително и координация между няколко големи европейски страни за изпращане на военни сили там. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика.

Според нея тези две теми ще бъдат водещи и през следващите няколко месеца. По въпроса с Гренландия, Чернева коментира:

Европа ще демонстрира, че има отношение към сигурността на Гренландия и въобще към сигурността на Арктика. Това беше и едно от обвиненията на американския президент Доналд Тръм, че Дания не правела достатъчно за тази сигурност. През последните дни видяхме също, че той съобщи, че ще има нужда от по-сериозни американски действия и завладяване по отношение на Гренландия, включително и със средствата на силата, ако това е необходимо.

„Според него имало много руски и китайски кораби и подводници наоколо. От изявленията както на правителството на Дания, така и на страните от региона, такива активности няма, но факт е, че за Европа в момента това е важно да демонстрира ангажимент и да покаже, че може да се грижи за сигурността“, посочи още заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика.

Целия разговор вижте във видеото.